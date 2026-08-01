UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Росія повторно атакувала Київ балістикою: у місті пролунали вибухи

03:30 01.08.2026 Сб
1 хв
Що відомо про повторну атаку на столицю України?
aimg Едуард Ткач
Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)

Росія в ніч проти 1 серпня повторно вдарила по Києву балістикою. Це вже друга атака за ніч, через що місті знову було чути гучну серію вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА та канал Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", - йшлося у повідомленні о 03:17.

Паралельно Повітряні сили ЗСУ попередили, що існує загроза застосування балістики з північного сходу, після чого в напрямку Києва були зафіксовані пуски ракет.

Вже о 03:20 у місті було чути дуже потужні вибухи.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:30 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, тривога наразі досі у більшості регіонів України.

Обстріл Києва

Нагадаємо, що цієї ночі ворог уже атакував Київ. Попередня атака з використанням балістичної зброї відбулася приблизно дві години тому і проходила кількома хвилями.

У результаті обстрілу наслідки було зафіксовано щонайменше у 4 районах столиці. Вже відомо, що пошкоджено будинки, виникли пожежі, є постраждалі та інше.

Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КиївОбстріл КиєваВійна в Україні