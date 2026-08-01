Росія повторно атакувала Київ балістикою: у місті пролунали вибухи

Росія в ніч проти 1 серпня повторно вдарила по Києву балістикою. Це вже друга атака за ніч, через що місті знову було чути гучну серію вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА та канал Повітряних сил ЗСУ.
"Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", - йшлося у повідомленні о 03:17.
Паралельно Повітряні сили ЗСУ попередили, що існує загроза застосування балістики з північного сходу, після чого в напрямку Києва були зафіксовані пуски ракет.
Вже о 03:20 у місті було чути дуже потужні вибухи.
Станом на 03:30 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, тривога наразі досі у більшості регіонів України.
Нагадаємо, що цієї ночі ворог уже атакував Київ. Попередня атака з використанням балістичної зброї відбулася приблизно дві години тому і проходила кількома хвилями.
У результаті обстрілу наслідки було зафіксовано щонайменше у 4 районах столиці. Вже відомо, що пошкоджено будинки, виникли пожежі, є постраждалі та інше.
Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.