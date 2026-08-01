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Россия повторно атаковала Киев баллистикой: в городе прогремели взрывы

03:30 01.08.2026 Сб
1 мин
Что известно о повторной атаке на столицу Украины?
aimg Эдуард Ткач
Фото: людей призвали перейти в укрытие (Getty Images)

Россия в ночь на 1 августа повторно ударила по Киеву баллистикой. Это уже вторая атака за ночь, из-за чего город снова слышал громкую серию взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА и канал Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты", - говорилось в сообщении в 03:17.

Параллельно Воздушные силы ВСУ предупредили, что существует угроза применения баллистики с северо-востока, после чего в направлении Киева были зафиксированы пуски ракет.

Уже в 03:20 в городе были слышны мощные взрывы.

Где объявлена тревога

По состоянию на 03:30 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как видно, тревога по-прежнему действует в большинстве регионов Украины.

Обстрел Киева

Напомним, что этой ночью враг уже атаковал Киев. Предыдущая атака баллистикой была примерно два часа назад и происходила несколькими волнами.

В результате обстрела последствия были зафиксированы как минимум в 4 районах столицы. Уже известно, что повреждены дома, возникли пожары, есть пострадавшие и не только.

Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

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