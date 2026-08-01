Россия повторно атаковала Киев баллистикой: в городе прогремели взрывы

Россия в ночь на 1 августа повторно ударила по Киеву баллистикой. Это уже вторая атака за ночь, из-за чего город снова слышал громкую серию взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА и канал Воздушных сил ВСУ.
"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты", - говорилось в сообщении в 03:17.
Параллельно Воздушные силы ВСУ предупредили, что существует угроза применения баллистики с северо-востока, после чего в направлении Киева были зафиксированы пуски ракет.
Уже в 03:20 в городе были слышны мощные взрывы.
По состоянию на 03:30 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как видно, тревога по-прежнему действует в большинстве регионов Украины.
Напомним, что этой ночью враг уже атаковал Киев. Предыдущая атака баллистикой была примерно два часа назад и происходила несколькими волнами.
В результате обстрела последствия были зафиксированы как минимум в 4 районах столицы. Уже известно, что повреждены дома, возникли пожары, есть пострадавшие и не только.
Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.