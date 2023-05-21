Росія повинна передати ЗАЕС під повний контроль України та МАГАТЕ, - Зеленський

Росія має передати Запорізьку АЕС, яка є окупованою нею, під повний контроль України та МАГАТЕ.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час пресконференції .

"Тут у Хіросімі я для того, щоб світ почув український заклик до об'єднання. Росія розтоптала все цивілізоване. Понад рік вона продовжує окупацію нашої найбільшої в Європі АЕС", - зазначив Зеленський.

Президент також наголосив, що РФ поводиться як держава-терорист, яка стріляє з танків у будівлі станції, робить з АЕС полігон для зберігання зброї та снарядів. Крім того, він нагадав, що РФ прикривається станцією, щоб обстрілювати міста з реактивної артилерії.

"Якщо залишити поза увагою такий рівень зла і дурості, світ неминуче перетвориться на руїни... Україна запропонувала формулу миру, пунктом якої є радіаційна та ядерна безпека. Росія повинна відмовитися від радіаційного і ядерного шантажу світу, повинна передати АЕС, яку зараз окупує, під повний контроль України й МАГАТЕ", - наголосив глава держави.

Ситуація на ЗАЕС

У березні минулого року атомна та теплова електростанції були захоплені російськими військами під час битви за Енергодар. 12 березня стало відомо, що об'єкт контролюється російською компанією "Росатом". Станцію продовжує обслуговувати український персонал під контролем Росії.

Так, на початку місяця російські військові розмістили в приміщенні турбінного відділення четвертого енергоблока ЗАЕС військову техніку та вибухівку.

Крім того, нещодавно росіяни оголосили про евакуацію з Енергодару. З міста вже вивезли близько десяти напівпорожніх автобусів з мешканцями Енергодару та інших окупованих населених пунктів.

Така "евакуація" переважно призначена для незахищених верств населення - пенсіонерів, інвалідів та сімей з дітьми. Їх вивозять у тимчасово окупований Бердянськ, що на узбережжі Азовського моря.

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