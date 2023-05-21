Россия должна передать ЗАЭС под полный контроль Украины и МАГАТЭ, - Зеленский

Россия должна передать Запорожскую АЭС, которая является оккупированной ею, под полный контроль Украины и МАГАТЭ.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время пресс-конференции .

"Здесь в Хиросиме я для того, чтобы мир услышал украинский призыв к объединению. Россия растоптала все цивилизованное. Больше года она продолжает оккупацию нашей крупнейшей в Европе АЭС", - отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что РФ ведет себя как государство-террорист, которое стреляет из танков в здания станции, делает из АЭС полигон для хранения оружия и снарядов. Кроме того, он напомнил, что РФ прикрывается станцией, чтобы обстреливать города из реактивной артиллерии.

"Если оставить без внимания такой уровень зла и глупости, мир неизбежно превратится в руины... Украина предложила формулу мира, пунктом которой является радиационная и ядерная безопасность. Россия должна отказаться от радиационного и ядерного шантажа мира, должна передать АЭС, которую сейчас оккупирует, под полный контроль Украины и МАГАТЭ", - подчеркнул глава государства.

Ситуация на ЗАЭС

В марте прошлого года атомная и тепловая электростанции были захвачены российскими войсками во время битвы за Энергодар. 12 марта стало известно, что объект контролируется российской компанией "Росатом". Станцию продолжает обслуживать украинский персонал под контролем России.

Так, в начале месяца российские военные разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока ЗАЭС военную технику и взрывчатку.

Кроме того, недавно россияне объявили об эвакуации из Энергодара. Из города уже вывезли около десяти полупустых автобусов с жителями Энергодара и других оккупированных населенных пунктов.

Такая "эвакуация" в основном предназначена для незащищенных слоев населения - пенсионеров, инвалидов и семей с детьми. Их вывозят во временно оккупированный Бердянск на побережье Азовского моря.

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