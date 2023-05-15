Що відбувається на Запорізькій АЕС: дані ГУР та ОВА

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна ""Жест доброї волі"? Чи почали росіяни тікати з півдня і чому оголосили евакуацію" .

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк у коментарі РБК-Україна розповів, що росіяни також вивозять персонал ЗАЕС з Енергодару.

"Але мова йде про людей, які або свідомо працювали на них, або були змушені на них працювати. Їм розповідають, що там скоро почнуться бойові дії, що цю територію нібито будуть обстрілювати та бомбити, тому переконують виїжджати та працювати далі з росіянами", - зазначив він.

Загалом у перспективі може йтися про "евакуацію" близько трьох тисяч працівників, що підписали контракт з окупаційною структурою "АО Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" або безпосередньо з "Росатомом".

При цьому сама ЗАЕС була зупинена ще в вересні 2022 року, її підживлюють українськими мережами.

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко зазначив, що є дані про те, що зі станції вивозять певну документацію. А територію ЗАЕС здебільшого використовують як склад озброєння і важкої техніки.

"До нас також доходила інформація, що російський персонал зі станції вивезли. Водночас там зараз знаходяться представники МАГАТЕ, які працюють і надають відповідні звіти", - додав він.

Нагадаємо, в МАГАТЕ повідомляли, що на ЗАЕС суттєво скоротилася кількість персоналу.

Окрім того, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі планує представити угоду з Україною та РФ щодо захисту Запорізької АЕС цього місяця.

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