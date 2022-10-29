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Росія повідомила генсеку ООН про зупинення зернової угоди

Фото: генсек ООН Антоніу Гутерріш (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Російська Федерація повідомила генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутеррішу про зупинення участі у зерновій угоді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Новини".

Зокрема, у листі Гутеррішу йдеться про те, що внаслідок нібито української атаки на Чорноморський флот російська сторона "не може гарантувати безпеку цивільних судів".

"Таким чином, від сьогодні російська сторона зупиняє ініціативу на невизначений період", - йдеться у листі постпреда Росії Василя Небензі.

Нагадаємо, сьогодні російська сторона заявила про зупинення зернової угоди. Прес-секретар президента України Сергій Никифоров зазначив, що російська армія шантажує світ радіацією, холодом, а тепер ще голодом.

Детальніше про ситуацію - у матеріалі РБК-Україна.

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