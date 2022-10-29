У Зеленського відреагували на призупинення участі РФ у зерновій угоді

Армія РФ шантажує світ радіацією, холодом, а тепер ще голодом. Заручниками росіян можуть стати країни, залежні від української агропродукції.

Про це заявив речник президента України Сергій Никифоров в коментарі РБК-Україна .

"Українська армія воює з російською на полі бою. Російська армія шантажує радіацією, холодом, а тепер ще й голодом. Заручниками російського військового безсилля можуть стати громадян країн, залежних від українського експорту. Закликаємо усі причетні сторони дати цьому належну оцінку та змусити Росію виконувати свої зобов'язання", - зазначив Нікіфоров.

Оновлено (19:59)

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що президент РФ Володимир Путін перетворив їжу та холод на зброю проти світу.

"Ядерний шантаж, енергетичний терор, блокада зерна… Путін перетворив їжу, холод та ціни на зброю проти світу. Путінська Росія веде гібридну війну проти Європи, знову беручи в заручники Африку та Близький Схід. Це вкотре доводить: жодні переговори з РФ не варті часу на розмову", - зазначив Подоляк.