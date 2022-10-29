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У Зеленського відреагували на призупинення участі РФ у зерновій угоді

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Київ, Субота 29 жовтня 2022 19:53
У Зеленського відреагували на призупинення участі РФ у зерновій угоді Фото: у Зеленського відреагували на призупинення участі РФ у зерновій угоді (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун, Мілан Лєліч

Армія РФ шантажує світ радіацією, холодом, а тепер ще голодом. Заручниками росіян можуть стати країни, залежні від української агропродукції.

Про це заявив речник президента України Сергій Никифоров в коментарі РБК-Україна.

"Українська армія воює з російською на полі бою. Російська армія шантажує радіацією, холодом, а тепер ще й голодом. Заручниками російського військового безсилля можуть стати громадян країн, залежних від українського експорту. Закликаємо усі причетні сторони дати цьому належну оцінку та змусити Росію виконувати свої зобов'язання", - зазначив Нікіфоров.

Оновлено (19:59)

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що президент РФ Володимир Путін перетворив їжу та холод на зброю проти світу.

"Ядерний шантаж, енергетичний терор, блокада зерна… Путін перетворив їжу, холод та ціни на зброю проти світу. Путінська Росія веде гібридну війну проти Європи, знову беручи в заручники Африку та Близький Схід. Це вкотре доводить: жодні переговори з РФ не варті часу на розмову", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, сьогодні, 29 жовтня, стало відомо, що Росія ухвалила рішення призупинити свою участь у зерновій угоді нібито через "напад на кораблі Чорноморського флоту". Інформацію про зупинення участі у зерновій угоді підтвердили й у Міністерстві закордонних справ Росії.

Також зазначимо, що раніше росіяни вже не раз погрожували вийти із зернової угоди. Наприклад, президент РФ Володимир Путін заявляв, що це може статися, якщо з'ясується, що нібито "для вибуху на Кримському мосту було використано зерновози".

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