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Росія поцілила по школі та дитсадку на Київщині, є постраждалі

21:07 08.10.2026 Чт
1 хв
aimg Олена Бджола
Росія поцілила по школі та дитсадку на Київщині, є постраждалі Фото: окупанти атакували дитсадок у Фастівському районі Київщини (t.me/tkachenkotymur)
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Окупанти свідомо обстріляли навчальні заклади у Фастівському і Бучанському районах Київської області. Є пошокдження будівель і поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської ОДА Тимура Ткаченка у Telegram.

РФ обстріляла школу і дитсадок

8 жовтня ворог завдав удару по школі в одній із громад Бучанського району, каже Ткаченко.

"Внаслідок атаки пошкоджено вікна, спортивний та ігровий майданчики. Найважливіше — у момент удару діти та вчителі були в укритті. На щастя, ніхто не постраждав", - уточнив він.

Також окупанти били по Фастівському району.

"Уламки ворожої цілі впали на територію дитячого садка. На щастя, діти на той момент уже були вдома. Водночас постраждали сторож та завгосп. Їм надається необхідна медична допомога", - каже чиновник.

Раніше РБК-Україна писало, що у Бучанському районі ворог атакував складські приміщення. Внаслідок атаки постраждали троє людей.

Крім того, увечері 2 жовтня внаслідок атаки російських дронів на Гостомель на Київщині постраждали четверо людей, серед них 8-річна дівчинка.

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