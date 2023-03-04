Росія постійно затягує процес обміну цивільних полонених, - омбудсман

Лубінець також наголосив на тому, що багато з тих, кого Україна трактує як цивільних, Росія вважає комбатантами, що ускладнює процес їхнього обміну. Вони намагаються засудити колишніх правоохоронців, військовослужбовців, екс-суддів, волонтерів, керівників державних установ, як шпигунів або віднести їх у ряди військових, які брали участь у міжнародному воєнному конфлікті.

За словами Лубінця, Росія намагається збільшити обмінний фонд та розхитати українське суспільство, викликати недовіру до влади та звинуватити її в бездіяльності.

“Ми розглядаємо всі можливі механізми повернення цивільних. Пропонуємо нові ініціативи, докладаємо зусиль, аби на багатьох міжнародних майданчиках лунала інформація про те, що РФ масово затримала цивільних громадян України й незаконно утримує їх в полоні”, - зазначив омбудсман.

Він також зазначив, що на відміну від ситуації з військовополоненими, відповідно до міжнародного гуманітарного права, обміну цивільних на цивільних не передбачено. Їх окупанти повинні відпускати, якщо проти них не було порушень закону.

