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Россия постоянно затягивает процесс обмена гражданских пленных, - омбудсман

Фото: Россия затягивает процесс обмена гражданских пленников (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Россия затягивает процесс рассмотрения предложений по обмену гражданских пленников и пытается незаконно осудить некоторых из них.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Лубинец также отметил, что многие из тех, кого Украина трактует как гражданских, Россия считает комбатантами, что усложняет процесс их обмена. Они пытаются осудить бывших правоохранителей, военнослужащих, экс-судей, волонтеров, руководителей государственных учреждений, как шпионов или отнести их в ряды военных, участвовавших в международном военном конфликте.

По словам Лубинца, Россия пытается увеличить обменный фонд и расшатать украинское общество, вызвать недоверие к власти и обвинить ее в бездействии.

“Мы рассматриваем все возможные механизмы возвращения гражданских. Предлагаем новые инициативы, прилагаем усилия, чтобы на многих международных площадках звучала информация о том, что РФ массово задержала гражданских граждан Украины и незаконно удерживает их в плену”, - отметил омбудсман.

Он также отметил, что в отличие от ситуации с военнопленными, согласно международному гуманитарному праву, обмен гражданских на гражданских не предусмотрен. Их оккупанты должны отпускать, если против них не было нарушений закона.

Напомним, 16 февраля прошел очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Домой вернулись 100 украинских воинов и один гражданский.

А 4 февраля Украина вернула из плена 116 наших военных, среди которых защитники Мариуполя, херсонские партизаны и снайперы из Бахмута.

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