Росія постійно затягує процес обміну цивільних полонених, - омбудсман
Росія затягує процес розгляду пропозицій по обміну цивільних полонених і намагається незаконно засудити деяких з них.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає РБК-Україна з посиланням на його Facebook.
Лубінець також наголосив на тому, що багато з тих, кого Україна трактує як цивільних, Росія вважає комбатантами, що ускладнює процес їхнього обміну. Вони намагаються засудити колишніх правоохоронців, військовослужбовців, екс-суддів, волонтерів, керівників державних установ, як шпигунів або віднести їх у ряди військових, які брали участь у міжнародному воєнному конфлікті.
За словами Лубінця, Росія намагається збільшити обмінний фонд та розхитати українське суспільство, викликати недовіру до влади та звинуватити її в бездіяльності.
“Ми розглядаємо всі можливі механізми повернення цивільних. Пропонуємо нові ініціативи, докладаємо зусиль, аби на багатьох міжнародних майданчиках лунала інформація про те, що РФ масово затримала цивільних громадян України й незаконно утримує їх в полоні”, - зазначив омбудсман.
Він також зазначив, що на відміну від ситуації з військовополоненими, відповідно до міжнародного гуманітарного права, обміну цивільних на цивільних не передбачено. Їх окупанти повинні відпускати, якщо проти них не було порушень закону.
Нагадаємо, що 16 лютого пройшов черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернулися 100 українських воїнів та один цивільний.
А 4 лютого Україна повернула з полону 116 наших військових, серед яких захисники Маріуполя, херсонські партизани та снайпери з Бахмуту.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.