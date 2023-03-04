Россия постоянно затягивает процесс обмена гражданских пленных, - омбудсман

Россия затягивает процесс рассмотрения предложений по обмену гражданских пленников и пытается незаконно осудить некоторых из них.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

Лубинец также отметил, что многие из тех, кого Украина трактует как гражданских, Россия считает комбатантами, что усложняет процесс их обмена. Они пытаются осудить бывших правоохранителей, военнослужащих, экс-судей, волонтеров, руководителей государственных учреждений, как шпионов или отнести их в ряды военных, участвовавших в международном военном конфликте.

По словам Лубинца, Россия пытается увеличить обменный фонд и расшатать украинское общество, вызвать недоверие к власти и обвинить ее в бездействии.

“Мы рассматриваем все возможные механизмы возвращения гражданских. Предлагаем новые инициативы, прилагаем усилия, чтобы на многих международных площадках звучала информация о том, что РФ массово задержала гражданских граждан Украины и незаконно удерживает их в плену”, - отметил омбудсман.

Он также отметил, что в отличие от ситуации с военнопленными, согласно международному гуманитарному праву, обмен гражданских на гражданских не предусмотрен. Их оккупанты должны отпускать, если против них не было нарушений закона.