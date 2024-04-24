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Росія постачатиме газ до Китаю на майже 30% дешевше ніж в ЄС, - Bloomberg

Фото: Путін і Сі Цзіньпін (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Росія зосередилась на збільшенні експорту природного газу до Китаю. Кремль постачає газ китайцям за зниженою ціною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За попередніми даними, ціна на газ для Китаю буде на 28% нижчою, ніж для решти європейських клієнтів Росії. Згідно з даними, так буде до 2027 року.

Така вартість газу обумовлена юажанням РФ посилити енергетичні зв'язки з Китаєм. Однак Росія має обмеженні фінансові можливості, що ускладнює процес і змушує росіян шукати альтернативні шляхи.

Цікаво і те, що Росія прагнула зайти на азійський ринок газу ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Азійська частина мала замінити європейських клієнтів, що вірогідно, з часом скорочували б споживання газу.

Співпраця Китаю та РФ

Нещодавно, держсекретар США Ентоні Блінкен розкритикував підтримку Китаєм російської військової промисловості. Він заявив, що Пекін зробив основний внесок у війну Москви проти України, постачаючи критично важливі компоненти для озброєнь, пише видання.

Зокрема, Китай дипломатично та економічно підтримував  Росії з початку вторгнення в Україну у лютому 2022 року. За цей час між країнами різко зросла, а Москва оминає західні санкції за допомогою Пекіна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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