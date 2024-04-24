Россия будет поставлять газ в Китай почти на 30% дешевле, чем в ЕС, - Bloomberg

Россия сосредоточилась на увеличении экспорта природного газа в Китай. Кремль снабжает газ китайцам по сниженной цене.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По предварительным данным, цена на газ для Китая будет на 28% ниже, чем для остальных европейских клиентов России. Согласно данным, так будет до 2027 года.
Такая стоимость газа обусловлена юажанием РФ усилить энергетические связи с Китаем. Однако Россия имеет ограниченные финансовые возможности, что усложняет процесс и заставляет россиян искать альтернативные пути.
Интересно и то, что Россия стремилась зайти на азиатский рынок газа еще до начала полномасштабного вторжения в Украину. Азиатская часть должна была заменить европейских клиентов, что, вероятно, со временем сокращали бы потребление газа.
Недавно госсекретарь США Энтони Блинкен подверг критике поддержку Китаем российской военной промышленности. Он заявил, что Пекин внес основной вклад в войну Москвы против Украины, снабжая критически важными компонентами для вооружений, пишет издание.
В частности, Китай дипломатично и экономически поддерживал Россию с начала вторжения в Украину в феврале 2022 года. За это время между странами резко возросло, а Москва обходит западные санкции с помощью Пекина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.