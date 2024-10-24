Росія посилює ворожу активність у Фінляндії, - Reuters

Фінляндія стикається з підозрілими актами саботажу і дезорганізації. Росія проводить широкомасштабні операції впливу проти скандинавської країни та інших країн Європи.

Про це заявила міністр внутрішніх справ Фінляндії Лулу Ранне, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За її словами, Північноатлантичний альянс (НАТО) і західні спецслужби, зокрема фінська, попереджають, що в євроатлантичному регіоні зростає кількість ворожих актів Росії, починаючи від постійних кібератак і закінчуючи підпалами.

"Ми переживаємо збої, акти саботажу, різні види пошкоджень та інструменталізовану міграцію, серед іншого. Це створює загальне відчуття невпевненості та розмитості щодо того, що є правдою, а що ні", - сказала Ранне журналістам.

За її словами, розслідування багатьох випадків тривають.

"Однак, ґрунтуючись на інформації, отриманій як від цивільної, так і від військової розвідки, ми маємо чіткі ознаки, що вказують на Росію. Наразі Росія є основним суб'єктом, який проводить широкомасштабні операції впливу проти нас", - сказала вона.

Ранне додала, що цей зв'язок найбільш очевидний у перешкодах зв'язку GPS, які Фінляндія спостерігала у своєму морському та повітряному русі.

Водночас, у Службі безпеки та розвідки Фінляндії (Supo) зазначили, що деякі з підозрілих випадків можуть бути пов'язані з вандалізмом і не були пов'язані з іноземними державами, а викликані скоріше підвищеною уважністю людей до таких інцидентів.

Кібератаки РФ

Раніше у жовтні північна енергетична компанія Fortum повідомила Reuters, що щодня стикається з кібератаками у Фінляндії та Швеції. Її працівники іноді помічають безпілотники та підозрілих осіб поблизу своїх об'єктів. Також був порушений супутниковий зв'язок електростанцій Fortum.

Найбільший кредитор Північного регіону Nordea впродовж декількох тижнів був об'єктом безпрецедентної кампанії з відмови в обслуговуванні через кібератаки.

Ці атаки спонукали Національне бюро розслідувань Фінляндії минулого тижня почати розслідування кібератак, спрямованих на фінансовий сектор.

"Нещодавня хвиля DDoS-атак, яка розпочалася в середині вересня в скандинавських країнах, була найагресивнішою з усіх, які ми коли-небудь бачили. Атаки призвели до тимчасової повільної роботи або недоступності онлайн-сервісів", - йдеться у заяві Nordea, надісланій електронною поштою агентству Reuters.

Компанія заявила, що заблокувала близько 90% нещодавніх атак на неї.

Крадіжки на водних об'єктах

Крім того, фінська влада систематично намагається перевіряти усі випадки виявлення безпілотників біля об'єктів критичної інфраструктури.

"Однак залишається каламутний шар, який неможливо ідентифікувати, ніхто не був спійманий", - сказав гендиректор поліцейського департаменту міністерства внутрішніх справ Фінляндії Томі Вуорі.

Крім безпілотників, також було виявлено суттєву кількість крадіжок на водних об'єктах та подібних об'єктах, де технічне обладнання було викрадено без чіткого фінансового інтересу. За його словами, це викликає підозри щодо причетності державного суб'єкта.

За даними фінської розвідки, спецслужби Росії були змушені переосмислити свої операції після того, як європейські країни вислали понад 700 російських дипломатів у відповідь на війну Росії в Україні.

"Спосіб дій Росії стає дедалі більш агресивним, вона стає більш небезпечним актором, їх усе менше цікавлять побічні жертви", - сказав в інтерв'ю Reuters заступник голови Supo Теему Турунен.

"Інша сторона медалі полягає в тому, що Росія не є всемогутнім, всесильним актором, як вона часто любить себе зображати. Вони не здатні на все, в чому їх зараз звинувачують", - додав він.