Вербування іноземців

Як пише "ЦНС", навколо московських вишів у яких навчають іноземці, розміщено чимало реклами щодо "перспектив" військової служби. Куратори груп та російські студенти, які мають допомагати іноземцям в акліматизації, розповідають їм про фінансове забезпечення у Збройних силах Росії.

"Виявивши осіб, які мають фінансові проблеми чи гостру потребу у великих сумах коштів вони їх скеровують у місцеві військкомати. Часто до таких студентів підсилають осіб що викрадають у них наявні суми коштів аби створити почуття безвиході та відчаю", - пише пресслужба.

Зокрема інколи можуть вдаватись й до шантажу проти іноземних студентів.

Через популярні соціальні мережі спецслужби Росії проводять таргетовану рекламу на вищезгаданих осіб щодо можливості укласти контракт. Основним аргументом є фінанси, які можна заробити для подальшого навчання й проживання.

Підготовка іноземців

Підготовку проводять на території навчально-методичного центру військово-патріотичної підготовки "Авангард".

"Ідею його створення підтримав особисто диктатор Володимир Путін, задля популяризації серед молоді військової та державної служби. Даний центр є складовою парку "Патріот" - масштабного мілітаристичного парку культури і відпочинку Збройних сил Росії. На території центру "Авангард" регулярно проводяться мілітарні вишколи для молоді 14 – 17 років. Це також служить прикриттям для підготовки там іноземців", - додає "ЦНС".

В середньому там проходять підготовку близько 300 іноземних осіб. За походженням це здебільшого: китайці, непальці, узбеки, єгиптяни, молдовани, шриланкійці.

Через слабке знання російської мови іноземців привчають до жестових команд та ключових слів за їх подальшої посади в окупаційному війську.

На поле бою їх виводять російські офіцери та сержанти. Втім, вже після віддання наказу, останні повертаються на тилові позиції.

"До іноземців у в російському війську традиційно зневажливе та недбале ставлення, їх особливо не бережуть, а їх становище можна порівняти з підрозділами сформованими з ув’язнених", - додає "ЦНС".