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Россия усиливает вербовку иностранных студентов: в "Спротив" объяснили, как это происходит

Фото: Россия усиливает вербовку иностранных студентов: в "Спротив" объяснили, как это происходит (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В последнее время в плен наших воинов все чаще попадают иностранцы, которые были завербованы российскими террористами в свое войско.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Центр національного спротиву".

Вербовка иностранцев 

Как пишет "ЦНС", вокруг московских вузов, в которых учатся иностранцы, размещено немало рекламы о "перспективах" военной службы. Кураторы групп и российские студенты, которые должны помогать иностранцам в акклиматизации рассказывают им о финансовом обеспечении в Вооруженных силах России. 

"Обнаружив лиц, имеющих финансовые проблемы или острую потребность в больших суммах средств они их направляют в местные военкоматы. Часто к таким студентам подсылают лиц, которые похищают у них имеющиеся суммы средств, чтобы создать чувство безысходности и отчаяния", - пишет пресс-служба. 

В частности иногда могут прибегать и к шантажу против иностранных студентов. 

Через популярные социальные сети спецслужбы России проводят таргетированную рекламу на вышеупомянутых лиц о возможности заключить контракт. Основным аргументом являются финансы, которые можно заработать для дальнейшего обучения и проживания. 

Подготовка иностранцев

Подготовку проводят на территории учебно-методического центра военно-патриотической подготовки "Авангард". 

"Идею его создания поддержал лично диктатор Владимир Путин, для популяризации среди молодежи военной и государственной службы. Данный центр является составляющей парка "Патриот" - масштабного милитаристического парка культуры и отдыха Вооруженных сил России. На территории центра "Авангард" регулярно проводятся милитарные тренировки для молодежи 14 - 17 лет. Это также служит прикрытием для подготовки там иностранцев", - добавляет "ЦНС". 

В среднем там проходят подготовку около 300 иностранных лиц. По происхождению это в основном: китайцы, непальцы, узбеки, египтяне, молдаване, шриланкийцы.

Из-за слабого знания русского языка иностранцев приучают к жестовым командам и ключевым словам при их дальнейшей должности в оккупационном войске.

На поле боя их выводят российские офицеры и сержанты. Впрочем, уже после отдачи приказа, последние возвращаются на тыловые позиции.  

"К иностранцам в российской армии традиционно пренебрежительное и небрежное отношение, их особо не берегут, а их положение можно сравнить с подразделениями, сформированными из заключенных", - добавляет "ЦНС".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские террористы проводят так называемые "дни открытых дверей" в районных центрах Беларуси с целью вербовки белорусской молодежи в свои военные вузы.

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