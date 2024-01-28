Вербовка иностранцев

Как пишет "ЦНС", вокруг московских вузов, в которых учатся иностранцы, размещено немало рекламы о "перспективах" военной службы. Кураторы групп и российские студенты, которые должны помогать иностранцам в акклиматизации рассказывают им о финансовом обеспечении в Вооруженных силах России.

"Обнаружив лиц, имеющих финансовые проблемы или острую потребность в больших суммах средств они их направляют в местные военкоматы. Часто к таким студентам подсылают лиц, которые похищают у них имеющиеся суммы средств, чтобы создать чувство безысходности и отчаяния", - пишет пресс-служба.

В частности иногда могут прибегать и к шантажу против иностранных студентов.

Через популярные социальные сети спецслужбы России проводят таргетированную рекламу на вышеупомянутых лиц о возможности заключить контракт. Основным аргументом являются финансы, которые можно заработать для дальнейшего обучения и проживания.

Подготовка иностранцев

Подготовку проводят на территории учебно-методического центра военно-патриотической подготовки "Авангард".

"Идею его создания поддержал лично диктатор Владимир Путин, для популяризации среди молодежи военной и государственной службы. Данный центр является составляющей парка "Патриот" - масштабного милитаристического парка культуры и отдыха Вооруженных сил России. На территории центра "Авангард" регулярно проводятся милитарные тренировки для молодежи 14 - 17 лет. Это также служит прикрытием для подготовки там иностранцев", - добавляет "ЦНС".

В среднем там проходят подготовку около 300 иностранных лиц. По происхождению это в основном: китайцы, непальцы, узбеки, египтяне, молдаване, шриланкийцы.

Из-за слабого знания русского языка иностранцев приучают к жестовым командам и ключевым словам при их дальнейшей должности в оккупационном войске.

На поле боя их выводят российские офицеры и сержанты. Впрочем, уже после отдачи приказа, последние возвращаются на тыловые позиции.

"К иностранцам в российской армии традиционно пренебрежительное и небрежное отношение, их особо не берегут, а их положение можно сравнить с подразделениями, сформированными из заключенных", - добавляет "ЦНС".