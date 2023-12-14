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Росія посилює репресії проти українців в окупації, - ГУР

Четвер 14 грудня 2023 11:18
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Росія посилює репресії проти українців в окупації, - ГУР Фото: росія посилює репресії проти українців в окупації (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники посилюють тиск на місцеве населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

"Держава-агресор Росія значно активізувала маховик залякування та репресій у зв’язку з підготовкою до так званого виборчого процесу та "переобрання" Путіна, а також задля виявлення противників російського поневолення", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у розвідці, окупаційні адміністрації створюють жахливі й нестерпні умови для тих громадян, хто відмовляється отримувати російські паспорти. Так, людям відмовляють у наданні медичної та соціальної допомоги, позбавляють доступу до електроенергії та системи водопостачання.

У складі карально-репресивних груп, які проводять систематичні обшуки приватних помешкань українців на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей, російські загарбники почали використовувати фахівців з аналізу поведінки.

Під час здійснення так званих "перевірок документів" та обшуків вказані особи пильно стежать за власником житла, створюючи додатковий психологічний тиск.

Намагаючись залякати та встановити тотальний контроль за місцевим населенням, росіяни на окупованих українських територіях намагаються обрубати усі можливі канали зв’язку та доступу до інформації.

Наприклад, для отримання дозволу та можливості користуватись мобільним інтернетом українці в окупації мусять звернутись до підконтрольних росіянам провайдерів. У цих компаніях на телефони людей вводять невідомі коди, що може свідчити про приховане встановлення шпигунських програм.

Вибори у Росії

У Росії вибори президента триватимуть три дні - з 15 по 17 березня 2024 року. 8 грудня глава Кремля Володимир Путін офіційно заявив про намір знову переобиратися.

Окупанти в рамках підготовки до виборів уже почали завозити "агітаторів" на тимчасово окуповані території України.

Вже відомо, що за главу Кремля Володимира Путіна на президентських виборах у тимчасово окупованій Луганській області голосуватимуть три тижні.

Як писало Reuters, у такому разі Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переобирають із результатом у 90% голосів.

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