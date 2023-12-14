Россия усиливает репрессии против украинцев в оккупации, - ГУР

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Государство-агрессор Россия значительно активизировала маховик запугивания и репрессий в связи с подготовкой к так называемому избирательному процессу и "переизбранию" Путина, а также для выявления противников российского порабощения", - говорится в сообщении.

Как отмечают в разведке, оккупационные администрации создают ужасающие и невыносимые условия для тех граждан, кто отказывается получать российские паспорта. Так, людям отказывают в предоставлении медицинской и социальной помощи, лишают доступа к электроэнергии и системе водоснабжения.

В составе карательно-репрессивных групп, которые проводят систематические обыски частных помещений украинцев на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей, российские захватчики начали использовать специалистов по анализу поведения.

При осуществлении так называемых "проверок документов" и обысков указанные лица внимательно следят за собственником жилья, создавая дополнительное психологическое давление.

Пытаясь запугать и установить тотальный контроль над местным населением, россияне на оккупированных украинских территориях пытаются обрубить все возможные каналы связи и доступа к информации.

К примеру, для получения разрешения и возможности пользоваться мобильным интернетом украинцы в оккупации должны обратиться к подконтрольным россиянам провайдерам. В этих компаниях в телефоны людей вводят неизвестные коды, что может свидетельствовать о скрытой установке шпионских программ.

Выборы в России

В России выборы президента будут длиться три дня - с 15 по 17 марта 2024 года. 8 декабря глава Кремля Владимир Путин официально заявил о намерении снова переизбираться.

Оккупанты в рамках подготовки к выборам уже начали завозить "агитаторов" на временно оккупированные территории Украины.

Уже известно, что за главу Кремля Владимира Путина на президентских выборах во временно оккупированной Луганской области будут голосовать три недели.

Как писало Reuters, в таком случае Путин сможет оставаться у власти по меньшей мере до 2030 года. Причем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что Путина переизбирут с результатом в 90% голосов.