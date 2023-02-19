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Росія посилює ядерний шантаж напередодні візиту Байдена в Європу, - розвідка

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія розпочинає масштабні ядерні навчання на тлі візиту президента США Джо Байдена в Європу. Таким чином Кремль посилює ядерний шантаж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

"Наразі підтверджено підготовку компонентів стратегічних ядерних сил до пуску балістичних ракет морського та наземного базування, а також крилатих ракет повітряного базування", - йдеться у повідомленні розвідки.

Крім того, у рамках підготовки до навчань Збройні сили Росії перевірили систему централізованого бойового управління "Моноліт". Зокрема, перевірено канали бойового управління, сили та засоби стратегічних ядерних сил (СЯС).Систему перевели у вищі ступені бойової готовності.

За даними розвідки, екіпаж ракетного підводного крейсера стратегічного призначення проінформували про бойову підготовку та можливий вихід у район пуску. Також на авіабазі "Тамбов" розгорнули допоміжний пункт управління командування дальньої авіації.

"Такі дії військово-політичного керівництва РФ, зокрема, є спробою завадити візиту Джо Байдена до Європи, який заплановано на 20-22 лютого, шляхом прямого ядерного шантажу та послабити міжнародну підтримку України", - зазначає розвідка.

Нагадаємо, президент США Джо Байден відвідає Польщу 20-22 лютого, де проведе низку зустрічей та візьме участь у заходах.

Раніше польські ЗМІ повідомляли, що Зеленський може відвідати Польщу для зустрічі з Байденом.

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