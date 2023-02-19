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Россия усиливает ядерный шантаж накануне визита Байдена в Европу, - разведка

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия начинает масштабные ядерные учения на фоне визита президента США Джо Байдена в Европу. Таким образом Кремль усиливает ядерный шантаж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

"Подтверждена подготовка компонентов стратегических ядерных сил к пуску баллистических ракет морского и наземного базирования, а также крылатых ракет воздушного базирования", - говорится в сообщении разведки.

Кроме того, в рамках подготовки к учениям Вооруженные силы России проверили систему централизованного боевого управления "Монолит". В частности, проверены каналы боевого управления, силы и средства стратегических ядерных сил (СЯС). Система была переведена в высшие степени боевой готовности.

По данным разведки, экипаж ракетного подводного крейсера стратегического назначения проинформировали о боевой подготовке и возможном выходе в район пуска. Также на авиабазе "Тамбов" развернули вспомогательный пункт управления командования дальней авиации.

"Такие действия военно-политического руководства РФ, в частности, попытка помешать визиту Джо Байдена в Европу, который запланирован на 20-22 февраля, путем прямого ядерного шантажа и ослабить международную поддержку Украины", - отмечает разведка.

Напомним, президент США Джо Байден посетит Польшу 20-22 февраля, где проведет ряд встреч и примет участие в мероприятиях.

Ранее польские СМИ сообщали, что Зеленский может посетить Польшу для встречи с Байденом.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденЯдерное оружие