Росія посилює ядерні загрози, навчивши білоруських військових, - Bloomberg

Міністерство оборони Росії заявило, що навчання стосувалися "зберігання та використання тактичних спеціальних боєприпасів" - евфемізм, який використовується для позначення тактичної ядерної зброї. У Міноборони Білорусі підтвердили, що військовослужбовці вже повернулися на базу після навчань.

Президент Володимир Путін минулого місяця оголосив про плани вперше розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі. Він сказав, що сховища будуть збудовані до 1 липня, але Росія не сказала, коли саме туди буде відправлено зброю. На початку квітня Білорусь оголосила, що її війська прямують до Росії для навчань.

Оскільки її вторгнення в Україну зіткнулося з труднощами, Росія неодноразово погрожувала застосувати ядерну зброю, що викликало критику з боку США та їхніх союзників, а також Китаю та Індії, які загалом більше підтримували Росію у конфлікті, зазначає Bloomberg.