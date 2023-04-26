Росія посилює ядерні загрози, навчивши білоруських військових, - Bloomberg

Росія провела навчання для військових із Білорусі щодо поводження з тактичними ядерними боєголовками для ракет малої дальності "Іскандер", зробивши крок до реалізації своєї загрози розмістити зброю на території свого союзника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Міністерство оборони Росії заявило, що навчання стосувалися "зберігання та використання тактичних спеціальних боєприпасів" - евфемізм, який використовується для позначення тактичної ядерної зброї. У Міноборони Білорусі підтвердили, що військовослужбовці вже повернулися на базу після навчань.
Президент Володимир Путін минулого місяця оголосив про плани вперше розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі. Він сказав, що сховища будуть збудовані до 1 липня, але Росія не сказала, коли саме туди буде відправлено зброю. На початку квітня Білорусь оголосила, що її війська прямують до Росії для навчань.
Оскільки її вторгнення в Україну зіткнулося з труднощами, Росія неодноразово погрожувала застосувати ядерну зброю, що викликало критику з боку США та їхніх союзників, а також Китаю та Індії, які загалом більше підтримували Росію у конфлікті, зазначає Bloomberg.
Детальніше про те, чому Білорусь стала союзником Росії, читайте у матеріалі РБК-Україна "Полігон Білорусь". Як Лукашенко допомагає РФ у війні і чомусь боїться перемоги Путіна".