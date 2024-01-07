Росія посилює боєздатність Росгвардії, залучає інші ПВК й не тільки, - розвідка Британії

Росгвардія посилює свої ресурси, а також особовий склад. Залучає приватні військові компанії й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу розвідки Британії.
Як пише розвідка, Росгвардія почала посилювати свої ресурси та особовий склад внаслідок потрясінь у сфері внутрішньої безпеки Росії через війну проти України. Зокрема:
"У липні 2023 року Державна Дума Росії дозволила Росгвардії використовувати більш важке озброєння. Нові можливості, разом з поповненням її досвідченими ветеранами з інших груп, ймовірно, означатимуть значне підвищення боєздатності", - пише розвідка.
Росгвардія є військовим формуванням Росії, яке прямо підпорядковується диктатору Володимиру Путіну.
Країна-терорист залучала Росгвардію й під час повномасштабної війни проти України. Зазвичай терористів перекидають на тимчасово окуповані території для патрулювання й підтримання окупаційного порядку.
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