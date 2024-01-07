RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия усиливает боеспособность Росгвардии, привлекает другие ЧВК и не только, - разведка Британии

Фото: Россия усиливает боеспособность Росгвардии, привлекает другие ЧВК и не только (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Росгвардия усиливает свои ресурсы, а также личный состав. Вовлекает частные военные компании и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу разведки Британии.

Как пишет разведка, Росгвардия начала усиливать свои ресурсы и личный состав в результате потрясений в сфере внутренней безопасности России из-за войны против Украины. В частности: 

  • 3 октября 2023 года в состав Росгвардии вошли подразделения ЧВК "Вагнера"
  • 3 января 2024 года в состав вошел батальон "Восток" так называемой "ДНР"; 
  • сейчас Россия работает над тем, чтобы расформировать группировку "Каскад", которая специализируется на операциях с использованием беспилотников. Ее также планируют привлечь к Росгвардии. 

"В июле 2023 года Государственная Дума России разрешила Росгвардии использовать более тяжелое вооружение. Новые возможности, вместе с пополнением ее опытными ветеранами из других групп, вероятно, будут означать значительное повышение боеспособности", - пишет разведка. 

Национальная гвардия России 

Росгвардия является военным формированием России, которое прямо подчиняется диктатору Владимиру Путину. 

Страна-террорист привлекала Росгвардию и во время полномасштабной войны против Украины. Обычно террористов перебрасывают на временно оккупированные территории для патрулирования и поддержания оккупационного порядка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине