Россия усиливает боеспособность Росгвардии, привлекает другие ЧВК и не только, - разведка Британии

Как пишет разведка, Росгвардия начала усиливать свои ресурсы и личный состав в результате потрясений в сфере внутренней безопасности России из-за войны против Украины. В частности:

3 октября 2023 года в состав Росгвардии вошли подразделения ЧВК "Вагнера";

3 января 2024 года в состав вошел батальон "Восток" так называемой "ДНР";

сейчас Россия работает над тем, чтобы расформировать группировку "Каскад", которая специализируется на операциях с использованием беспилотников. Ее также планируют привлечь к Росгвардии.

"В июле 2023 года Государственная Дума России разрешила Росгвардии использовать более тяжелое вооружение. Новые возможности, вместе с пополнением ее опытными ветеранами из других групп, вероятно, будут означать значительное повышение боеспособности", - пишет разведка.

Национальная гвардия России

Росгвардия является военным формированием России, которое прямо подчиняется диктатору Владимиру Путину.

Страна-террорист привлекала Росгвардию и во время полномасштабной войны против Украины. Обычно террористов перебрасывают на временно оккупированные территории для патрулирования и поддержания оккупационного порядка.