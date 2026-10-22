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Россия усилит атаки баллистикой, пока Украина ждет ракет Patriot, - Зеленский

21:29 22.10.2026 Чт
1 мин
aimg Елена Бджола
Россия усилит атаки баллистикой, пока Украина ждет ракет Patriot, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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США уменьшили поставки Украине ракет-перехватчиков Patriot. Так что оккупанты могут усиливать баллистические атаки.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на Новости.LIVE.

Россия усилит атаки баллистики

Президент заявил, что Украина проводит переговоры с европейскими партнерами о получении ракет-перехватчиков. Однако для того чтобы их передали, необходимо согласование американской стороны.

"Есть договоренности мои с европейцами, они все равно есть. А европейцы могут отдать ракеты только тогда, когда это акцептует американская сторона", - говорит Зеленский.

По словам президента, часть ракет Украина уже получила. Однако важно, чтобы остальная помощь поступила как можно скорее.

Ранее РБК-Украина писало, что Россия сознательно избивала по центру Киева баллистикой с кассетной начинкой. Повреждение получил исторический центр столицы - территории между Киево-Печерской лаврой и Свято-Введенским монастырем, заявил Зеленский.

Кроме того, Москва уже определила приоритеты дальнейшего террора против украинцев на ближайшие недели. Россия пользуется замедлением поставок ПВО от партнеров, отметил президент Украины.

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