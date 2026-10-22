Россия усилит атаки баллистикой, пока Украина ждет ракет Patriot, - Зеленский

США уменьшили поставки Украине ракет-перехватчиков Patriot. Так что оккупанты могут усиливать баллистические атаки.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на Новости.LIVE.

Россия усилит атаки баллистики

Президент заявил, что Украина проводит переговоры с европейскими партнерами о получении ракет-перехватчиков. Однако для того чтобы их передали, необходимо согласование американской стороны.

"Есть договоренности мои с европейцами, они все равно есть. А европейцы могут отдать ракеты только тогда, когда это акцептует американская сторона", - говорит Зеленский.

По словам президента, часть ракет Украина уже получила. Однако важно, чтобы остальная помощь поступила как можно скорее.