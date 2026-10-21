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Росія посилила захист дронових заводів в "Алабузі" (супутникові фото)

21:22 21.10.2026 Ср
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: Росія захищає ППО виробництво дронів у "Алабузі" (Getty Images)

Росія зробила економічну зону для виробництва дронів "Алабугу" одним з найбільш захищених об'єктів у країні. Довкола неї розташовані вже 33 позиції ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радио Свобода" у Telegram.

РФ захищає "Алабугу"

Число позицій ППО навколо особливої економічної зони "Алабуга" досягло 33-х.

Про це свідчить супутниковий знімок, зроблений 21 жовтня.

Супутникові знімки особливої економічної зони "Алабуга" (t.me/radiosvoboda)

З весни 2026 року навколо основного російського майданчика з виробництва ударних дронів типу "Герань"/"Шахед" побудували:

  • кілька бетонних веж для систем ППО,
  • нові подіуми для "Панцирів" або "Торів".

Крім того, пише видання, на території "Алабуги" розташовані:

  • вежі для зенітних великокаліберних кулеметів,
  • конструкції для натягу антидронових мереж над виробничими корпусами.

ОЕЗ "Алабуга"

Особлива економічна зона "Алабуга" залишається одним із найбільш захищених від ударів БПЛА об'єктів у Росії. Її можна порівняти тільки з резиденцією Путіна на Валдаї (31 вежа та 2 позиції ЗРК С-300/400).

До прикладу, у столиці та Московській області з початку повномасштабної війни Росії проти України було побудовано понад 100 нових позицій для систем протиповітряної оборони.

Раніше РБК-Україна писало, що Росія готує різке нарощування виробництва вуглецевого волокна для дронів-камікадзе - ключового матеріалу для їхнього корпусу.

Розширення заводу "Алабуга-Волокно" в Татарстані дозволить Москві виробляти додаткові 500 тонн вуглецевого волокна військового класу щороку до 2029-го року.

Крім того, ГУР оприлюднило дані про 20 одиниць іноземного технологічного обладнання. Його РФ використовує для виробництва ударних безпілотників "Герань" в особливій економічній зоні "Алабуга".

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