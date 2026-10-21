Россия усилила защиту дроновых заводов в "Алабуге" (спутниковые фото)

Россия сделала экономическую зону для производства дронов "Алабугу" одним из самых защищенных объектов в стране. Вокруг нее расположены уже 33 позиции ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода" в Telegram.
Число позиций ПВО вокруг особой экономической зоны "Алабуга" достигло 33-х.
Об этом свидетельствует спутниковый снимок, сделанный 21 октября.
Спутниковые снимки особой экономической зоны "Алабуга" (t.me/radiosvoboda)
С весны 2026 года вокруг основной российской площадки по производству ударных дронов типа "Герань"/"Шахед" построили:
Кроме того, пишет издание, на территории "Алабуги" расположены:
Особая экономическая зона "Алабуга" остается одним из наиболее защищенных от ударов БПЛА объектов в России. Ее можно сравнить только с резиденцией Путина на Валдае (31 башня и 2 позиции ЗРК С-300/400).
Для примера, в столице и Московской области с начала полномасштабной войны России против Украины было построено более 100 новых позиций для систем противовоздушной обороны.
Ранее РБК-Украина писало, что Россия готовит резкое наращивание производства углеродного волокна для дронов-камикадзе - ключевого материала для их корпуса.
Расширение завода "Алабуга-Волокно" в Татарстане позволит Москве производить дополнительные 500 тонн углеродного волокна военного класса ежегодно до 2029 года.
Кроме того, ГУР обнародовало данные о 20 единицах иностранного технологического оборудования. Его РФ использует для производства ударных беспилотников "Герань" в особой экономической зоне "Алабуга".