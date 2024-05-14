Росія посилила "тіньову війну" проти всіх країн Європи, - Каллас

Кремль намагається залякати інші країни з метою підірвати надання оборонної допомоги Україні. З цією метою РФ посилила гібридні атаки проти усіх європейських держав.

Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

"Росія посилила тіньову війну проти всіх європейських країн. Вона хоче справді налякати і залякати вільний світ, щоб відлякати нас від допомоги Україні", - сказала вона.

Під час зустрічі з главами урядів країн Північної Європи та Балтії Каллас зауважила, що держави-партнери та союзники не повинні піддаватися на російський тиск у цьому питанні.

"Ми не повинні боятися", - наголосила естонський чиновник.

Зустріч глав урядів країн Європи

У понеділок, 13 травня, у Стокгольмі прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон провів зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцем і прем'єрами Північних країн.

Глава шведського уряду заявив, що співпраця країн Північної Європи та Балтії зараз "глибша, ніж будь-коли", і вона підкріплена зростаючими загрозами безпеці з боку Росії після її широкомасштабного вторгнення в Україну.

Також того ж дня троє прем’єр-міністрів країн Балтії зустрілися у столиці Литви Вільнюсі, де заявили, що залякування Москви не відмовить їх від підтримки України.

Як заявила прем'єр Латвії Евіка Сіліня, РФ "повинна програти війну заради України, європейської безпеки та світового порядку".

"Ми маємо пам'ятати, що ми живемо у воєнний час у Європі. Це війна, яка хвилює суспільства в Європі. І ця війна розростається саме у нас по сусідству", - зауважила вона.

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