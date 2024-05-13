Естонія розглядає можливість відправки військ в Україну для "тилових робіт", - ЗМІ

Уряд Естонії обговорює можливість відправки військ у західну Україну, які взяли б на себе непрямі бойові, тилові функції українських військових, щоб звільнити їх для боротьби на фронті.

Про це заявив радник президента з національної безпеки Естонії Мадіс Ролл, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Breaking Defense .

За його словами, наразі виконавча влада проводить аналіз такого можливого кроку. Ы хоча "Естонія вважала за краще б вчиняти такі дії в рамках повної місії НАТО, щоб продемонструвати ширшу об'єднану силу і рішучість", він не виключив, що Естонія діятиме у складі меншої коаліції.

"Обговорення тривають. Ми повинні розглядати всі можливості. Ми не повинні обмежувати себе в тому, що ми можемо зробити", - зазначив Ролл.

Він також додав, що не виключено, що країни НАТО, які виступають проти такого кроку, з часом змінять свою думку.

Як зазначає видання, коментарі Ролла з'явилися після того, як глава естонських сил оборони генерал Мартін Херем минулого тижня розповів, що кілька місяців тому в армії обговорювали питання про відправлення військ на захід України для виконання таких робіт, як медичне обслуговування, логістика або протиповітряна оборона деяких західних міст. Однак після того, як ця ідея викликала громадське обурення, ці обговорення припинилися.