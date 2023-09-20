Росія посилила авіаудари по прибережжю Херсонської області, - ОВА

Російські терористи посилили авіаудари по прибережних громадах Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.
З початку дня терористи скинули на населені пункти регіону щонайменше девʼять керованих авіабомб. Під обстріли потрапили:
"Мешканці міст та громад, розташованих вздовж Дніпра, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги! Обовʼязково йдіть до укриттів і не виходьте без нагальної потреби з будинків", - додав Прокудін.
Ситуація в Херсонській області
Після того, як Сили оборони України звільнили правий берег Херсонської області, росіяни щоденно обстрілюють регіон, зокрема й Херсон. Для ударів загарбники використовують важке озброєння, авіацію та дрони.
Наприклад, протягом минулої доби, 19 вересня, терористи здійснили 118 обстрілів по території регіону. Загалом було випущено 589 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, АГС, БПЛА, танків та авіації. Зокрема по Херсону ворог випустив 23 снаряди.
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