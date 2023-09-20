Россия усилила авиаудары по прибрежью Херсонской области, - ОВА

Российские террористы ужесточили авиаудары по прибрежным общинам Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.
С начала дня террористы сбросили на населенные пункты региона по меньшей мере девять управляемых авиабомб. Под обстрелы попали:
"Жители городов и громад, расположенных вдоль Днепра, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги! Обязательно идите в укрытия и не выходите без необходимости из домов", - добавил Прокудин.
Ситуация в Херсонской области
После того, как Силы обороны Украины освободили правый берег Херсонской области, россияне ежедневно обстреливают регион, в том числе и Херсон. Для ударов захватчики используют тяжелое вооружение, авиацию и дроны.
Например, за прошедшие сутки, 19 сентября, террористы совершили 118 обстрелов по территории региона. Всего было выпущено 589 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", ПТРК, АГС, БПЛА, танков и авиации. В частности по Херсону враг выпустил 23 снаряда.
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