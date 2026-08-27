Росія пошкодила склад мережі "Коло"

Внаслідок атаки РФ 27 серпня було пошкоджено склад мережі "Коло" на Київщині. Наразі вони є частиною компанії Varus.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби мережі супермаркетів Varus у Facebook.

Склад "Коло" пошкоджено

У Varus зазначили, що головним є те, що ніхто зі співробітників не постраждав під час обстрілу.

"Наразі спільно працюємо над оцінкою завданих збитків і робимо все можливе, щоб ця ситуація мінімально вплинула на клієнтів", - каже пресслужба.

Компанія також попередила про ймовірні тимчасові затримки з поставками окремих позицій через наслідки атаки. Вони шукають альтернативні рішення проблем, які виникли.

До слова, мережа "Коло" продовжує роботу у штатному режимі: усі магазини відкриті та готові до прийому відвідувачів.

Раніше РБК-Україна писало, що сьогодні вранці внаслідок масованої атаки Росії було повністю зруйновано склад компанії ROSHEN у селищі Чубинське Київської області.

Також повідомлялося, що вночі окупанти пошкодили та знищили розподільчі центри торговельних мереж "Фора", "Будинок Іграшок" та Comfy.