Россия повредила склад сети "Коло"

В результате атаки РФ 27 августа был поврежден склад сети "Коло" на Киевщине. В настоящее время она является частью компании Varus.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы сети супермаркетов Varus в Facebook.

Состав "Круг" поврежден

В Varus отметили, что главным является то, что никто из сотрудников не пострадал во время обстрела.

"Сейчас совместно работаем над оценкой нанесенного ущерба и делаем все возможное, чтобы эта ситуация минимально повлияла на клиентов", - говорит пресс-служба.

Компания также предупредила о возможных временных задержках с поставками отдельных позиций из-за последствий атаки. Они ищут альтернативные решения возникших проблем.

К слову, сеть "Коло" продолжает работу в штатном режиме: все магазины открыты и готовы к приему посетителей.

Ранее РБК-Украина писало, что сегодня утром в результате массированной атаки России был полностью разрушен склад компании ROSHEN в поселке Чубинское Киевской области.

Также сообщалось, что ночью оккупанты повредили и уничтожили распределительные центры торговых сетей "Фора", "Дом Игрушек" и Comfy.