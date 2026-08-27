ua en ru
Чт, 27 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

Россия повредила склад сети "Коло"

18:15 27.08.2026 Чт
1 мин
Из-за обстрелов начался масштабный пожар
aimg Елена Бджола
Россия повредила склад сети "Коло" Фото: Россия атаковала склад "Коло" в Киевской области (facebook.com marketkolo)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В результате атаки РФ 27 августа был поврежден склад сети "Коло" на Киевщине. В настоящее время она является частью компании Varus.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы сети супермаркетов Varus в Facebook.

Состав "Круг" поврежден

В Varus отметили, что главным является то, что никто из сотрудников не пострадал во время обстрела.

"Сейчас совместно работаем над оценкой нанесенного ущерба и делаем все возможное, чтобы эта ситуация минимально повлияла на клиентов", - говорит пресс-служба.

Компания также предупредила о возможных временных задержках с поставками отдельных позиций из-за последствий атаки. Они ищут альтернативные решения возникших проблем.

К слову, сеть "Коло" продолжает работу в штатном режиме: все магазины открыты и готовы к приему посетителей.

Ранее РБК-Украина писало, что сегодня утром в результате массированной атаки России был полностью разрушен склад компании ROSHEN в поселке Чубинское Киевской области.

Также сообщалось, что ночью оккупанты повредили и уничтожили распределительные центры торговых сетей "Фора", "Дом Игрушек" и Comfy.

Кроме того, Россия ночью массированно атаковала города Украины. Под атакой находились Одесса, Киев, Харьков, Полтавщина и другие регионы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киевская область Varus Война России против Украины
Новости
Обстрел "Эпицентра" в Харькове: как выглядит ТЦ после удара (фото, видео)
Обстрел "Эпицентра" в Харькове: как выглядит ТЦ после удара (фото, видео)
Аналитика
Вакансия номер один. Кто может стать послом Украины в США и какие вызовы его ждут
Роман Кот, Милан Лелич Вакансия номер один. Кто может стать послом Украины в США и какие вызовы его ждут