Росія попросила Казахстан про бензин, а той виставив умову, - Reuters

Росія хоче бензину від Казахстану

Росія планує домовитися з Казахстаном про імпорт близько 50000 тонн бензину АІ-92. Ці постачання потрібні для пом'якшення внутрішнього дефіциту через простої нафтопереробних заводів і позапланові ремонти, повідомили виданню чотири джерела в галузі.

За даними Reuters, зупинка роботи кількох великих НПЗ у центральній Росії після атак українських дронів призвела до скорочення виробництва бензину. Воно становить приблизно "мінус" 25% у річному вирахуванні станом на кінець червня.

Чи задовольнить Казахстан дефіцит бензину в РФ

Міністр енергетики Казахстану Ерлан Аккенженов раніше повідомляв, що Астана не отримувала офіційного запиту з Москви на постачання бензину.

Як зауважили джерела, Казахстан є відносно невеликим виробником палива порівняно з Росією, тож обсяги постачання навряд чи будуть значними.

Наразі Казахстан має надлишок бензину, однак ремонтні роботи на Атирауському НПЗ з 26 червня по 20 липня скоротять наявні запаси.

Казахстанський нафтопереробний завод "Конденсат", що переробляє газовий конденсат із НПЗ "ТАНЕКО", має квоти на експорт палива. Проте на тлі атак дронів ця російська компанія повністю призупинила переробку нафти 12 червня. Тож це може потенційно може обмежити постачання сировини.

Які кроки для подолання дефіциту судомно робить Росія

Російський уряд розглядає заходи щодо стабілізації ринку:

обмеження на експорт палива,

збільшення субсидій для НПЗ,

імпорт, у тому числі і морським шляхом.

У липні Москва дозволила НПЗ виробляти бензин та дизельне паливо для внутрішнього ринку з нижчими стандартами якості.

Казахстан пропонує Росії бартер

Джерело в Казахстані повідомило, що постачання бензину до Росії можливе в обмін на російське авіаційне паливо.

У липні Казахстан матиме дефіцит авіаційного палива.

Причини: