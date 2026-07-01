Россия попросила Казахстан о бензине, а тот выставил условие, - Reuters

Россия ведет переговоры с Казахстаном об импорте крупной партии бензина. Однако тот выставил жесткие условия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Россия планирует договориться с Казахстаном об импорте около 50 000 тонн бензина АИ-92. Эти поставки нужны для смягчения внутреннего дефицита из-за простой нефтеперерабатывающих заводов и внеплановых ремонтов, сообщили изданию четыре источника в отрасли.
По данным Reuters, остановка работы нескольких крупных НПЗ в центральной России после атак украинских дронов привела к сокращению производства бензина. Оно составляет примерно "минус" 25% в годовом исчислении по состоянию на конец июня.
Министр энергетики Казахстана Эрлан Аккенженов ранее сообщал, что Астана не получала официальный запрос из Москвы на поставки бензина.
Как отметили источники, Казахстан является относительно небольшим производителем топлива по сравнению с Россией, так что объемы поставок вряд ли будут значительными.
Сейчас у Казахстана избыток бензина, однако ремонтные работы на Атыраусском НПЗ с 26 июня по 20 июля сократят имеющиеся запасы.
Казахстанский нефтеперерабатывающий завод "Конденсат", перерабатывающий газовый конденсат из НПЗ "ТАНЕКО", имеет квоты на экспорт топлива. Однако на фоне атак дронов российская компания полностью приостановила переработку нефти 12 июня. Это может потенциально ограничить поставки сырья.
Российское правительство рассматривает меры по стабилизации рынка:
В июле Москва разрешила НПЗ производить бензин и дизельное топливо для внутреннего рынка с более низкими стандартами качества.
Источник в Казахстане сообщил, что поставки бензина в Россию возможны в обмен на российское авиационное топливо.
В июле у Казахстана будет дефицит авиационного топлива.
Причины:
Сегодня стало известно, что Россия импортирует бензин из Индии по морю для смягчения последствий дефицита топлива. Причина – успешные удары Украины по ее энергетической инфраструктуре.
АЗС "Газпромнефти" и "Лукойла" ввели лимиты на продажу горючего одному покупателю в Москве и Подмосковье. Клиент может приобрести всего 30 литров бензина или 60 литров дизельного горючего.