Россия попросила Казахстан о бензине, а тот выставил условие, - Reuters

Россия хочет бензина от Казахстана

Россия планирует договориться с Казахстаном об импорте около 50 000 тонн бензина АИ-92. Эти поставки нужны для смягчения внутреннего дефицита из-за простой нефтеперерабатывающих заводов и внеплановых ремонтов, сообщили изданию четыре источника в отрасли.

По данным Reuters, остановка работы нескольких крупных НПЗ в центральной России после атак украинских дронов привела к сокращению производства бензина. Оно составляет примерно "минус" 25% в годовом исчислении по состоянию на конец июня.

Покроет ли Казахстан дефицит бензина в РФ

Министр энергетики Казахстана Эрлан Аккенженов ранее сообщал, что Астана не получала официальный запрос из Москвы на поставки бензина.

Как отметили источники, Казахстан является относительно небольшим производителем топлива по сравнению с Россией, так что объемы поставок вряд ли будут значительными.

Сейчас у Казахстана избыток бензина, однако ремонтные работы на Атыраусском НПЗ с 26 июня по 20 июля сократят имеющиеся запасы.

Казахстанский нефтеперерабатывающий завод "Конденсат", перерабатывающий газовый конденсат из НПЗ "ТАНЕКО", имеет квоты на экспорт топлива. Однако на фоне атак дронов российская компания полностью приостановила переработку нефти 12 июня. Это может потенциально ограничить поставки сырья.

Какие шаги по преодолению дефицита судорожно делает Россия

Российское правительство рассматривает меры по стабилизации рынка:

ограничения на экспорт топлива,

увеличение субсидий для НПЗ,

импорт, в том числе и морским путём.

В июле Москва разрешила НПЗ производить бензин и дизельное топливо для внутреннего рынка с более низкими стандартами качества.

Казахстан предлагает России бартер

Источник в Казахстане сообщил, что поставки бензина в Россию возможны в обмен на российское авиационное топливо.

В июле у Казахстана будет дефицит авиационного топлива.

Причины: