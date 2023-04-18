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Росія пообіді збільшила кількість ракетоносіїв в Чорному морі

Фото: Росія пообіді збільшила кількість ракетоносіїв в Чорному морі (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Після обіду у вівторок, 18 квітня, російські окупанти збільшили присутність ракетоносіїв у Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера ОК "Південь" Владислава Назарова.

"Станом на 13.00 в Чорному морі збільшена кількість ракетоносіїв до 4", - розповів він.

За його даними, наразі 2 надводних і 2 підводних ракетоносії можуть мати загальний залп до 24 "Калібрів".

Додамо, що вранці керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону розповіла, що вчора ворог наростив присутність ракетоносіїв, довівши їх до 3 (1 - надводний, два - підводних), сумарний залп ракет в такому випадку міг сягати 16 одиниць.

"Більше ракетоносії не маневрували, але саме корабельне угруповування трошки зменшилось - це 8 кораблів і вони продовжують маневри в ракетобезпековому для себе районі, ховаються навіть до Новоросійська та Криму, оскільки розуміють, що наближення їх до контрольованого Україною берега для них може бути несподівано сюрпризним", - додала вона.

Як повідомлялося, 18 квітня російська армія вдарила по центру Херсона, атакувавши місцевий ринок. Внаслідок обстрілу 1 особа загинула, ще 9 отримали поранення.

Крім того, в ніч на 18 квітня в Снігурівці Миколаївської області пролунали 4 вибухи. Під час обстрілу Снігурівської громади російські військові застосували БПЛА. Метою стали об'єкти промисловості.

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