Росія пообіді збільшила кількість ракетоносіїв в Чорному морі

"Станом на 13.00 в Чорному морі збільшена кількість ракетоносіїв до 4", - розповів він.

За його даними, наразі 2 надводних і 2 підводних ракетоносії можуть мати загальний залп до 24 "Калібрів".

Додамо, що вранці керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону розповіла, що вчора ворог наростив присутність ракетоносіїв, довівши їх до 3 (1 - надводний, два - підводних), сумарний залп ракет в такому випадку міг сягати 16 одиниць.

"Більше ракетоносії не маневрували, але саме корабельне угруповування трошки зменшилось - це 8 кораблів і вони продовжують маневри в ракетобезпековому для себе районі, ховаються навіть до Новоросійська та Криму, оскільки розуміють, що наближення їх до контрольованого Україною берега для них може бути несподівано сюрпризним", - додала вона.

Як повідомлялося, 18 квітня російська армія вдарила по центру Херсона, атакувавши місцевий ринок. Внаслідок обстрілу 1 особа загинула, ще 9 отримали поранення.

Крім того, в ніч на 18 квітня в Снігурівці Миколаївської області пролунали 4 вибухи. Під час обстрілу Снігурівської громади російські військові застосували БПЛА. Метою стали об'єкти промисловості.