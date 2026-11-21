Росія до відповіді України по Кримському мосту здійснила 109 атак із застосуванням ракет і безпілотників по українських мостах.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив на зустрічі з державним секретарем з оборони Великої Британії Весом Стрітінгом, передає "Інтерфакс-Україна" .

"Перш за все, варто зазначити: ще до нашої відповіді - а саме удару по Кримському мосту - Путін завдав ударів по українських мостах 109 разів. Не один, не два - було здійснено 109 атак із застосуванням ракет і безпілотників", - сказав Зеленський

За його словами, дії Росії свідчать про небажання російського диктатора Володимира Путіна припиняти війну та його прагнення знаходити приводи для подальшої ескалації - "однією за іншою".

Президент також наголосив, що Кримський міст використовувався для військової логістики РФ, зокрема переміщення танків, артилерії та іншої бойової техніки до тимчасово окупованого Криму, що підтверджують відеозаписи.