Росія понад 10 годин атакувала Кіровоградщину дронами, загинули троє людей (фото)

У ніч на 14 жовтня Росія вдарила по заходу України: під удар потрапили нафтобаза в Луцьку, АЗС і підприємства на Хмельниччині, житловий сектор у Рівному.

Того ж дня окупанти масовано вдарили по енергетиці, попри так зване "енергетичне перемир'я", оголошене президентом США Дональдом Трампом. Президент Володимир Зеленський назвав це безпрецедентною неповагою Москви до США.