Россия более 10 часов атаковала Кировоградщину дронами, погибли три человека (фото)

В ночь на 14 октября Россия ударила по западу Украины: под удар попали нефтебаза в Луцке, АЗС и предприятия в Хмельницкой области, жилищный сектор в Ровно.

В тот же день оккупанты массированно ударили по энергетике, несмотря на так называемое "энергетическое перемирие", объявленное президентом США Дональдом Трампом. Президент Владимир Зеленский назвал это беспрецедентным неуважением Москвы к США.