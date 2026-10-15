RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине

Россия более 10 часов атаковала Кировоградщину дронами, погибли три человека (фото)

07:56 15.10.2026 Чт
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: пожарные ликвидируют последствия атаки (t.me/dsns_telegram)

Российские дроны более 10 часов атаковали Кировоградскую область в ночь на 15 октября. Погибли три человека, еще шестеро травмированы, удары зафиксировали в 25 местах области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Что повреждено в Кропивницком

В областном центре дроны попали в:

  • территории предприятий;
  • логистические центры и склады;
  • жилые дома и придомовые территории.

После ударов вспыхнули пожары.

Удары по районам

В Кропивницком и Новоукраинском районах под атаку попали объекты транспортной инфраструктуры, там тоже возникли возгорания. Также повреждены жилые дома, дворы и автомобили.

Фото: кадры ликвидации последствий российской атаки (t.me/dsns_telegram)

Спасатели продолжают ликвидировать последствия. Число пострадавших и масштабы разрушений уточняются.

В ночь на 14 октября Россия ударила по западу Украины: под удар попали нефтебаза в Луцке, АЗС и предприятия в Хмельницкой области, жилищный сектор в Ровно.

В тот же день оккупанты массированно ударили по энергетике, несмотря на так называемое "энергетическое перемирие", объявленное президентом США Дональдом Трампом. Президент Владимир Зеленский назвал это беспрецедентным неуважением Москвы к США.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КропивницкийКировоградская областьВойна в Украине