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Росія погрожує знищити завод Rheinmetall в Україні, в концерні відповіли

Фото: Росія погрожує знищити завод Rheinmetall в Україні, в концерні відповіли (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Німецький збройний концерн Rheinmetall не планує відмовлятись від планів щодо будівництва заводу в Україні попри російські погрози.

Про це заявив генеральний директор німецького збройового концерну Rheinmetall Армін Паппергер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Чергові російські погрози

Росія заявила, що майбутній завод Rheinmetall, який побудують в Україні, стане "законною" цілю для окупантів.

"Такий завод, якщо він буде побудований, стане законною метою для Збройних сил РФ", - заявила представниця МЗС Росії Марія Захарова.

Rheinmetall не скасовуватиме плани

За словами Паппергера, концерн не відмовляється від своїх планів щодо майбутнього заводу в Україні. Також він планує захистити його від атак за допомогою систем протиповітряної оборони власного виробництва.

"Для нас у Rheinmetall ключовим завданням є підтримка наших українських партнерів у боротьбі за свободу й демократію і якнайшвидше задоволення їхніх нагальних потреб", - заявив голова концерну.

Завод Rheinmetall

Концерн Rheinmetall створює виробниче підприємство в Україні разом з українською державною компанією "Укроборонпром". Очікується, що з виробничої лінії сходитимуть боєприпаси, бронемашини, а також основні бойові танки Panther.

На початку липня генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що концерн планує відкрити свій завод із виробництва бронетехніки в Україні вже протягом 12 тижнів.

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