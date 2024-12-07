За даними інформаційного ресурсу, Кремль зобов'язав аграріїв отримати водійські посвідчення трактористів-машиністів російського зразка. Цей процес триватиме до кінця грудня 2025 року. В іншому випадку, якщо землероби не виконають умови росіян, їх техніку буде конфісковано.

Тим часом в окупованій частині Запорізької області окупанти занепокоєнні через можливі бунти фермерів. Це пов'язано з тим, що через тотальне мародерство, терор та вилучення майна аграрії не витримують умов, в які їх загнав Кремль.

В кінці публікації у ЦНС закликали всіх небайдужих допомогати виявляти колаборантів, які підтримують терористичну політику Росії. Це треба, щоб притягнути ворогів та зрадників до відповідальності.