По данным информационного ресурса, Кремль обязал аграриев получить водительские удостоверения трактористов-машинистов российского образца. Этот процесс продлится до конца декабря 2025 года. В противном случае, если земледельцы не выполнят условия россиян, их техника будет конфискована.

В то же время в оккупированной части Запорожской области оккупанты обеспокоены возможными бунтами фермеров. Это связано с тем, что из-за тотального мародерства, террора и изъятия имущества аграрии не выдерживают условий, в которые их загнал Кремль.

В конце публикации в ЦНС призвали всех небезразличных помогать выявлять коллаборантов, поддерживающих террористическую политику России. Это нужно для того, чтобы привлечь врагов и предателей к ответственности.