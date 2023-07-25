Росія погрожує вчителям на окупованих територіях депортацією за відмову у співпраці

За даними ЦНС, в окупованій частині Запорізької області окупанти психологічно тиснуть на освітян, які відмовились працювати на окупаційну владу.

Було зафіксовано випадки обшуків в домівках вчителів, які не пішли на роботу в захопленій "школі". Росіяни шукали докази співпраці з Силами Оборони України та погрожували депортацією, у разі відмови співпраці з окупаційною адміністрацією.

Варто зауважити, що на окупованих територіях росіянам не вистачає вчителів для роботи у підконтрольних їм "школам", через відмову місцевих у співпраці. Тому їм доводиться привозити вчителів з території РФ.

Депортація українських дітей

Як відзначала перша леді України Олена Зеленська, згідно з даними соціальних служб, Російська Федерація незаконно депортувала з України 19,5 тисяч дітей. Зокрема країна-окупант стверджує про ще більші цифри.

Варто нагадати й про те, що саме через справу про депортацію дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

Нещодавно Україна висунула перші звинувачення у депортації дітей-сиріт російському політику та двом підозрюваним українським колаборантам.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.