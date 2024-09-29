Росія погрожує світу ядерною зброєю вже прямо з трибуни Генасамблеї ООН

Глава МЗС РФ Сергій Лавров, виступаючи на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку, застеріг від "спроб перемогти у боротьбі з ядерною державою".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
Російський міністр вкотре повторив кремлівську пропагандистську тезу про те, що Захід нібито використовує Україну як інструмент для спроби "перемогти" Москву стратегічно і "підготувати Європу до того, щоб вона також кинулася в цю самогубну авантюру".
"Я не говоритиму тут про безглуздість і небезпеку самої ідеї спроби боротися до перемоги з ядерною державою, якою є Росія", - сказав він.
На прес-конференції після свого виступу Лавров сказав, що "незалежно від того, чи дадуть Україні дозвіл на постачання зброї великої дальності, ми подивимося, як вони зрозуміли почуте".
Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін "запропонував" розширити перелік умов застосування ядерної зброї. В оновленій редакції ядерної доктрини агресію проти Росії з боку будь-якої неядерної держави, але за участю або підтримки ядерної держави пропонується розглядати як їхній спільний напад на РФ.
Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав ядерні загрози Путіна "безвідповідальними".
Докладніше про те, що відомо про ядерні загрози Путіна і як реагує Україна, - у матеріалі РБК-Україна.
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