Росія погрожує світу ядерною зброєю вже прямо з трибуни Генасамблеї ООН

Російський міністр вкотре повторив кремлівську пропагандистську тезу про те, що Захід нібито використовує Україну як інструмент для спроби "перемогти" Москву стратегічно і "підготувати Європу до того, щоб вона також кинулася в цю самогубну авантюру".

"Я не говоритиму тут про безглуздість і небезпеку самої ідеї спроби боротися до перемоги з ядерною державою, якою є Росія", - сказав він.

На прес-конференції після свого виступу Лавров сказав, що "незалежно від того, чи дадуть Україні дозвіл на постачання зброї великої дальності, ми подивимося, як вони зрозуміли почуте".