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Росія подвоює військові витрати на 2023 рік, - Reuters

Фото: Росія подвоює військові витрати на 2023 рік (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія на тлі війни проти України подвоїла свої військові витрати. Тепер вони становлять третину всіх державних витрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання, посилаючись на урядовий документ РФ, зазначає, що тільки у першій половині 2023 року Росія витратила на оборону на 12% (600 млрд рублів) більше, ніж планувала на початку року.

Всього Росія за перші шість місяців 2023 витратила 14,97 трлн рублів, з них на оборону було виділено 5,59 трлн рублів - більше 37% від усіх витрат. Загалом бюджетом Росії передбачено 17,1% від загального обсягу коштів, що витрачаються на "національну оборону".

Reuters наголошує, що зростання витрат на оборони підтримує помірне відновлення економіки Росії за рахунок виробництва, але це водночас призвело до дефіциту у бюджеті у розмірі близько 28 млрд доларів. Ця сума, ймовірно, буде збільшуватися.

За даними видання, уПри цьому фінансування шкіл, лікарень та доріг вже було скорочено на користь оборони та безпеки.

Нагадаємо, у травні цього року Reuters повідомляло, що витрати Росії на оборону зросли на 282% порівняно з минулим роком.

Крім того, раніше британська розвідка зазначала, що РФ намагається приховати оборонні витрати, але війна обходиться Москві дедалі дорожче.

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