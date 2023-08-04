Россия удваивает военные расходы на 2023 год, - Reuters

Издание, ссылаясь на правительственный документ РФ, отмечает, что только в первой половине 2023 года Россия потратила на оборону на 12% (600 млрд рублей) больше, чем планировала в начале года.

Всего Россия за первые шесть месяцев 2023 года потратила 14,97 трлн рублей, из них на оборону было выделено 5,59 трлн рублей - более 37% от всех расходов. В целом бюджетом России предусмотрено 17,1% от общего объема средств, тратящихся на "национальную оборону".

Reuters отмечает, что рост расходов на обороны поддерживает умеренное восстановление экономики России за счет производства, но это привело к дефициту в бюджете в размере около 28 млрд долларов. Эта сумма, вероятно, будет увеличиваться.

По данным издания, в При этом финансирование школ, больниц и дорог уже было сокращено в пользу обороны и безопасности.

Напомним, в мае этого года Reuters сообщало, что расходы России на оборону выросли на 282% по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, ранее британская разведка отмечала, что РФ пытается скрыть оборонные расходы, но война обходится Москве все дороже.

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