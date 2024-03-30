Росія подвоїла закупівлі вибухових речовин, - WSJ

Росія збільшила імпорт нітроцелюлози, критично важливої для виробництва артилерійських боєприпасів, із підприємств США, Німеччини та Тайваню. Це відбувалося завдяки компанії Туреччини та попри міжнародні санкції, спрямовані на РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
У 2022 році імпорт російської нітроцелюлози, яка є важливим компонентом у виробництві пороху та ракетного палива, зріс на 70%. У середині 2023 року обсяг постачань склав 3039 тонн продукту, що вдвічі перевищує показники 2021 року.
Виробництво нітроцелюлози є лише в декількох країнах світу через міжнародні торговельні обмеження та основне застосування у боєприпасах.
Після введення санкцій США та ЄС Китай збільшив поставки нітроцелюлози до Росії. Проте компанії США, Німеччини та Тайваню також продовжують постачати вибухові речовини до Росії протягом останніх двох років, йдеться у повідомленні WSJ.
Російський імпортер Analytical Marketing Chemical Group за останні два роки отримав нітроцелюлозу з Тайваню сумою 700 тисяч доларів. Згідно з оприлюдненою інформацією, цей імпортер є постійним партнером Казанського державного порохового заводу, який спеціалізується на виробництві різноманітної зброї.
Крім того, Туреччина до початку війни в Україні забезпечувала менше 1% російського імпорту нітроцелюлози. За даними російської митниці, до середини минулого року турецька компанія Noy İç Ve Diş Ti̇caret забезпечила майже половину російського імпорту вибухових речовин.
Німецькі підрозділи нью-йоркської компанії International Flavors & Fragrances продали близько 80 тонн нітроцелюлози компанії Noy, яка у минулому році відправила цей матеріал до Росії.
Тайванська компанія TNC Industrial виготовила понад 500 тонн сполуки, яку Noy доставила в Росію у минулому році. Крім того, компанія Hagedorn-NC, що працює у західних низовинах Німеччини, за останні два роки виробила таку ж кількість продукції, яку також постачали до Росії.
У WSJ зазначили, що експорт західних компаній до Росії відбувається на тлі глобального дефіциту нітроцелюлози, який сповільнює виробництво артилерії для України країнами НАТО.
Нагадаємо, країни Балтії запропонували ЄС заборонити ввезення металобрухту з Росії. Зазначається, що РФ використовує доходи від цього імпорту для фінансування війни проти України.
Крім того, Європарламент підтримав криміналізацію обходу санкцій. Це дасть змогу конфіскувати активи РФ. У повідомленні зазначають, що санкції ЄС можуть охоплювати заморожування коштів і активів, заборони на поїздки, ембарго на постачання зброї та обмеження на бізнес-сектор.
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