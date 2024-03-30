Росія подвоїла закупівлі вибухових речовин, - WSJ

У 2022 році імпорт російської нітроцелюлози, яка є важливим компонентом у виробництві пороху та ракетного палива, зріс на 70%. У середині 2023 року обсяг постачань склав 3039 тонн продукту, що вдвічі перевищує показники 2021 року.

Виробництво нітроцелюлози є лише в декількох країнах світу через міжнародні торговельні обмеження та основне застосування у боєприпасах.

Після введення санкцій США та ЄС Китай збільшив поставки нітроцелюлози до Росії. Проте компанії США, Німеччини та Тайваню також продовжують постачати вибухові речовини до Росії протягом останніх двох років, йдеться у повідомленні WSJ.

Російський імпортер Analytical Marketing Chemical Group за останні два роки отримав нітроцелюлозу з Тайваню сумою 700 тисяч доларів. Згідно з оприлюдненою інформацією, цей імпортер є постійним партнером Казанського державного порохового заводу, який спеціалізується на виробництві різноманітної зброї.

Крім того, Туреччина до початку війни в Україні забезпечувала менше 1% російського імпорту нітроцелюлози. За даними російської митниці, до середини минулого року турецька компанія Noy İç Ve Diş Ti̇caret забезпечила майже половину російського імпорту вибухових речовин.

Німецькі підрозділи нью-йоркської компанії International Flavors & Fragrances продали близько 80 тонн нітроцелюлози компанії Noy, яка у минулому році відправила цей матеріал до Росії.

Тайванська компанія TNC Industrial виготовила понад 500 тонн сполуки, яку Noy доставила в Росію у минулому році. Крім того, компанія Hagedorn-NC, що працює у західних низовинах Німеччини, за останні два роки виробила таку ж кількість продукції, яку також постачали до Росії.

У WSJ зазначили, що експорт західних компаній до Росії відбувається на тлі глобального дефіциту нітроцелюлози, який сповільнює виробництво артилерії для України країнами НАТО.