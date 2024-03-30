UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія подвоїла закупівлі вибухових речовин, - WSJ

Фото: Росія подвоїла закупівлі вибухових речовин (Getty Images)
Автор: Ксенія Вертебна

Росія збільшила імпорт нітроцелюлози, критично важливої ​​для виробництва артилерійських боєприпасів, із підприємств США, Німеччини та Тайваню. Це відбувалося завдяки компанії Туреччини та попри міжнародні санкції, спрямовані на РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

У 2022 році імпорт російської нітроцелюлози, яка є важливим компонентом у виробництві пороху та ракетного палива, зріс на 70%. У середині 2023 року обсяг постачань склав 3039 тонн продукту, що вдвічі перевищує показники 2021 року.

Виробництво нітроцелюлози є лише в декількох країнах світу через міжнародні торговельні обмеження та основне застосування у боєприпасах.

Після введення санкцій США та ЄС Китай збільшив поставки нітроцелюлози до Росії. Проте компанії США, Німеччини та Тайваню також продовжують постачати вибухові речовини до Росії протягом останніх двох років, йдеться у повідомленні WSJ.

Російський імпортер Analytical Marketing Chemical Group за останні два роки отримав нітроцелюлозу з Тайваню сумою 700 тисяч доларів. Згідно з оприлюдненою інформацією, цей імпортер є постійним партнером Казанського державного порохового заводу, який спеціалізується на виробництві різноманітної зброї.

Крім того, Туреччина до початку війни в Україні забезпечувала менше 1% російського імпорту нітроцелюлози. За даними російської митниці, до середини минулого року турецька компанія Noy İç Ve Diş Ti̇caret забезпечила майже половину російського імпорту вибухових речовин.

Німецькі підрозділи  нью-йоркської компанії International Flavors & Fragrances продали близько 80 тонн нітроцелюлози компанії Noy, яка у минулому році відправила цей матеріал до Росії.

Тайванська компанія TNC Industrial виготовила понад 500 тонн сполуки, яку Noy доставила в Росію у минулому році. Крім того, компанія Hagedorn-NC, що працює у західних низовинах Німеччини, за останні два роки виробила таку ж кількість продукції, яку також постачали до Росії.

У WSJ зазначили, що експорт західних компаній до Росії відбувається на тлі глобального дефіциту нітроцелюлози, який сповільнює виробництво артилерії для України країнами НАТО. 

Нагадаємо, країни Балтії запропонували ЄС заборонити ввезення металобрухту з Росії. Зазначається, що РФ використовує доходи від цього імпорту для фінансування війни проти України.

Крім того, Європарламент підтримав криміналізацію обходу санкцій. Це дасть змогу конфіскувати активи РФ. У повідомленні зазначають, що санкції ЄС можуть охоплювати заморожування коштів і активів, заборони на поїздки, ембарго на постачання зброї та обмеження на бізнес-сектор.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВибухВійна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниАтака дронів