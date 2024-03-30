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Россия удвоила закупки взрывчатых веществ, - WSJ

Фото: Россия удвоила закупки взрывчатых веществ (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

Россия увеличила импорт нитроцеллюлозы, критически важной для производства артиллерийских боеприпасов, из предприятий США, Германии и Тайваня. Это происходило благодаря компании Турции и, несмотря на международные санкции, направленные на РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

В 2022 году импорт российской нитроцеллюлозы, являющейся важным компонентом в производстве пороха и ракетного топлива, вырос на 70%. В середине 2023 г. объем поставок составил 3039 тонн продукта, что вдвое превышает показатели 2021 года.

Производство нитроцеллюлозы существует только в нескольких странах мира из-за международных торговых ограничений и основного применения в боеприпасах.

После введения санкций США и ЕС Китай увеличил поставки нитроцеллюлозы в Россию. Однако компании США, Германии и Тайваня также продолжают поставлять взрывчатые вещества в Россию за последние два года, говорится в сообщении WSJ.

Российский импортер Analytical Marketing Chemical Group за последние два года получил нитроцеллюлозу из Тайваня в размере 700 тысяч долларов. Согласно обнародованной информации, этот импортер является постоянным партнером Казанского государственного порохового завода, специализирующегося на производстве разнообразного оружия.

Кроме того, Турция к началу войны в Украину обеспечивала менее 1% российского импорта нитроцеллюлозы. По данным российской таможни, к середине прошлого года турецкая компания Noy Iç Ve Diş Ticaret обеспечила почти половину российского импорта взрывчатых веществ.

Немецкие подразделения нью-йоркской компании International Flavors&Fragrances продали около 80 тонн нитроцеллюлозы компании Noy, которая в прошлом году отправила этот материал в Россию.

Тайваньская компания TNC Industrial произвела более 500 тонн соединения, которое Noy доставила в Россию в прошлом году. Кроме того, компания Hagedorn-NC, работающая в западных низменностях Германии, за последние два года произвела такое же количество продукции, которое также поставлялось в Россию.

В WSJ отметили, что экспорт западных компаний в Россию происходит на фоне глобального дефицита нитроцеллюлозы, замедляющего производство артиллерии для Украины странами НАТО.

Напомним, страны Балтии предложили ЕС запретить ввоз металлолома из России . Отмечается, что РФ использует доходы от этого импорта для финансирования войны против Украины.

Кроме того, Европарламент поддержал криминализацию обхода санкций. Это позволит конфисковать активы РФ. В сообщении отмечают, что санкции ЕС могут включать замораживание средств и активов, запреты на поездки, эмбарго на поставку оружия и ограничения на бизнес-сектор.

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