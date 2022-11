Россия удвоила атаки на востоке Украины после отступления из Херсона, - WSJ

Украина готовится к новому наступлению там, поскольку войска из Херсона присоединяются к битве вместе с некоторыми из 300 000 человек, недавно мобилизованными в РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем обращении, что только за пятницу зафиксировали около 100 обстрелов в Донецкой области.

"Никакого ослабления боевых действий или передышки не было", - заявлял он.

Возобновление внимания к восточному фронту восходит к действиям России после того, как в марте она была вынуждена отступить из Киевской области и северной части Украины. Тогда РФ заявила, что сосредоточится на захвате всего Донбасса. Этим летом после нескольких недель интенсивных артиллерийских обстрелов российские войска заняли города Северодонецк и Лисичанск, а также взяли под свой контроль почти всю Луганскую область.

Однако прибытие дальнобойной высокоточной артиллерии из США помогло украинским силам затормозить наступление. С наступлением зимы военные аналитики предполагают, что линия фронта может снова стать более статичной. Грязная и пасмурная погода поздней осенью может помешать использованию техники и дронов, а отсутствие листьев может обнажить войска. Тем не менее, замороженная земля и более ясное небо внутри зимы также могут помочь силам, имеющим соответствующее зимнее снаряжение, считают аналитики.

#Bakhmut. No comment. This is how the frontline looks like... pic.twitter.com/h8S8AAihEz