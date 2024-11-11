Росія починає економити на війні: експерт пояснив, що на це вказує
Росія починає економити на війні проти України. Зокрема, окупанти збільшили використання ударних дронів "Шахед" та його дешеві аналоги, а також ракет Х-69.
Про це YouTube-каналу РБК-Україна розповів експерт з авіації, заступник Генерального директора компанії із виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський.
"Можливості запускати крилаті ракети у них є, але вони використовують "Шахеди", створюють імітаційні цілі, щоб навантажити наші сили ППО. Про що це говорить? Про те, що Росія починає економити на війні", - сказав Хриплинський.
Він зазначив, що росіяни також активно застосовують ракети Х-69. Це говорить про те, що Росія розуміє, що використовувати стратегічні бомбардувальники з залученням ракет, які можуть летіти на 4 тисячі кілометрів, це дорогий ресурс.
"Тим паче що він потрібний для РФ у випадку, якщо насправді буде Третя світова, коли треба буде бити по США, по Європі, по "центрах прийняття рішень", як вони люблять казати. Тому треба зрозуміти, що РФ намагається зараз зекономити й тому ми бачимо збільшення ударних дронів типу "Шахед", аналогів - герберів, або взагалі незрозумілих безпілотників з фанери", - додав експерт.
Обстріл України 11 листопада
У ніч на 11 листопада Росія атакувала Україну 74-ма ударними безпілотниками типу Shahed й дронами невстановленого типу. Також окупанти запустили дві керовані авіаційні ракети Х-59/69.
Силам ППО вдалося знищити дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 39 дронів у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській й низці інших областей.
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